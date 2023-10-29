"Манчестер Сіті" з дублем Холанда розгромив МЮ в дербі

У дербі Манчестера в рамках 10-го туру англійської Прем'єр-ліги "Юнайтед" на власному полі поступився "Сіті" з великим рахунком.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.
Англія, Прем'єр-ліга, 10-й тур
"Манчестер Юнайтед" – "Манчестер Сіті" – 0:3
Голи: Холанд, 26 (пенальті), 49, Фоден, 83
У дебюті команди обмінялися змарнованими моментами. Мактоміней після перехоплення спробував пробити з лінії штрафного, але акцентованого удару завдати не зміг. Натомість постріл Фодена головою парирував Онана. А згодом він потягнув удар Гріліша під стійку.
А на 26-й хвилині Хойлунд у власному штрафному сфолив проти Родрі. До позначки підійшов Холанд і пробив у правий нижній кут. Ще раз врятувати "Юнайтед" Онана не зумів – 0:1.
До перерви команди обмінялися нагодами. У складі МЮ не скористалися шансами Фернандеш і Мактоміней. Натомість у лавах "містян" не забили Альварес і Холанд. На старті другої половини на ще один нереалізований випад Фернандеша змарнованим моментом відповів Фоден.
А на 49-й хвилині "Ман Сіті" подвоїв перевагу, коли Холанд замкнув передачу Сілви майже від лінії поля. "Юнайтед" спробував бодай розмочити рахунок до фінального свистка. Та отримав ще один м'яч у власні ворота. Це Холанд після сейву Онани виклав м'яч під удар Фодену – 0:3 у підсумку.
Після цієї перемоги "Манчестер Сіті" піднявся на 3-тє місце в турнірній таблиці (24 очки). Тим часом "Манчестер Юнайтед" залишився на 8-й сходинці (15 пунктів). Лідер першості – лондонський "Тоттенхем" (26).
До слова, раніше легенда "Манчестер Юнайтед" Чарльтон помер у 86 років.
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