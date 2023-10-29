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"Манчестер Сити" с дублем Холанда разгромил МЮ в дерби

Фото: Эрлинг Холанд оформил дубль против МЮ (premierleague.com)
Автор: Антон Федорцив

В дерби Манчестера в рамках 10-го тура английской Премьер-лиги "Юнайтед" на своем поле уступил "Сити" с большим счетом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Англия, Премьер-лига, 10-й тур

"Манчестер Юнайтед" – "Манчестер Сити" – 0:3

Голы: Холанд, 26 (пенальти), 49, Фоден, 83

 

 

В дебюте команды обменялись упущенными моментами. Мактоминай после перехвата попытался пробить с линии штрафной, но акцентированный удар нанести не смог. Выстрел Фодена головой парировал Онана. А потом он потянул удар Грилиша под штангу.

А на 26-й минуте Хойлунд в собственной штрафной сфолил против Родри. К отметке подошел Холланд и пробил в правый нижний угол. Еще раз спасти "Юнайтед" Онана не сумел – 0:1.

До перерыва команды обменялись возможностями. В составе МЮ не воспользовались шансами Фернандеш и Мактоминай. В рядах "горожан" не забили Альварес и Холанд. На старте второй половины на еще один нереализованный выпад Фернандеша упущенным моментом ответил Фоден.

А на 49-й минуте "Ман Сити" удвоил преимущество, когда Холанд замкнул передачу Силвы почти от лицевой линии. "Юнайтед" попытался хотя бы размочить счет до финального свистка. Но получил еще один мяч в свои ворота. Это Холанд после сэйва Онаны выложил мяч под удар Фодену – 0:3 в итоге.

После этой победы "Манчестер Сити" поднялся на 3-е место в турнирной таблице (24 очка). Тем временем "Манчестер Юнайтед" остался на 8-й строчке (15 пунктов). Лидер первенства – лондонский "Тоттенхэм" (26).

К слову, ранее легенда "Манчестер Юнайтед" Чарльтон скончался в 86 лет.

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