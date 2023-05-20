"Манчестер Сіті" достроково став чемпіоном Англії

Математичні шанси на чемпіонство до 37-го туру зберігав лондонський "Арсенал". У суботу "каноніри" зобов'язані були перемагати "Ноттінгем Форест" на виїзді та сподіватися на осічку "містян" у неділю.

Утім, "Арсенал" провалив завдання. Лондонці зазнали мінімальної поразки від одного з аутсайдерів і вибули з чемпіонських перегонів. "Каноніри" за підсумками сезону залишаться другими в турнірній таблиці АПЛ.

Натомість "Манчестер Сіті" на завтрашній домашній поєдинок проти лондонського "Челсі" вийде в статусі чемпіонів. Для "містян" цей титул – третій завойований поспіль. Під керівництвом Пепа Гвардіоли манкуніанці виграли 5 комплектів "золота", а за всю історію "Ман Сіті" тріумфував у чемпіонаті 9 разів.

Наразі "містяни" набрали 85 очок за 35 матчів чемпіонату Англії. Після зустрічі з "Челсі" поповнити очковий доробок манкуніанці зможуть у протистояннях із "Брайтоном" і "Брентфордом". За підсумками сезону "Манчестер Сіті" може оформити требл: у фіналі Ліги чемпіонів на "містян" чекає матч проти міланського "Інтера", а в Кубку Англії – дербі проти "Манчестер Юнайтед".