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"Манчестер Сіті" достроково став чемпіоном Англії

Фото: "Містяни" втретє поспіль стали чемпіонами (facebook.com/mancity)
Автор: Антон Федорців

Ще до вирішальних матчів англійської Прем'єр-ліги 2022/23 "Манчестер Сіті" став недосяжним для конкурентів і завоював титул.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт АПЛ.

Математичні шанси на чемпіонство до 37-го туру зберігав лондонський "Арсенал". У суботу "каноніри" зобов'язані були перемагати "Ноттінгем Форест" на виїзді та сподіватися на осічку "містян" у неділю.

Утім, "Арсенал" провалив завдання. Лондонці зазнали мінімальної поразки від одного з аутсайдерів і вибули з чемпіонських перегонів. "Каноніри" за підсумками сезону залишаться другими в турнірній таблиці АПЛ.

Натомість "Манчестер Сіті" на завтрашній домашній поєдинок проти лондонського "Челсі" вийде в статусі чемпіонів. Для "містян" цей титул – третій завойований поспіль. Під керівництвом Пепа Гвардіоли манкуніанці виграли 5 комплектів "золота", а за всю історію "Ман Сіті" тріумфував у чемпіонаті 9 разів.

Наразі "містяни" набрали 85 очок за 35 матчів чемпіонату Англії. Після зустрічі з "Челсі" поповнити очковий доробок манкуніанці зможуть у протистояннях із "Брайтоном" і "Брентфордом". За підсумками сезону "Манчестер Сіті" може оформити требл: у фіналі Ліги чемпіонів на "містян" чекає матч проти міланського "Інтера", а в Кубку Англії – дербі проти "Манчестер Юнайтед".

До слова, раніше "Манчестер Сіті" розтрощив "Реал" на Альбіоні та вийшов у фінал Ліги чемпіонів.

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