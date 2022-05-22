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"Манчестер Сіті" з асистом Зінченка оформив камбек в АПЛ та виборов чемпіонський титул

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Англія, Неділя 22 травня 2022 20:25
"Манчестер Сіті" з асистом Зінченка оформив камбек в АПЛ та виборов чемпіонський титул Фото: Ілкай Гюндоган (ліворуч) – головний герой "Манчестер Сіті" (twitter.com/ManCity)
Автор: Антон Федорців

Фінальний тур англійської Прем'єр-ліги ознаменувався вольовою перемогою "Манчестер Сіті" над "Астон Віллою" (3:2), яка дозволила оформити чемпіонство. Доклався і українець Олександр Зінченко.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Команді Хосепа Гвардіоли для оформлення титулу достатньо було просто перемогти бірмінгемців. Проте, завдання ускладнилося млявою грою, а потім і пропущеним від Кеша голом перед перервою.

У другому таймі тренерський штаб "Манчестер Сіті" кинув у бій Зінченка, Стерлінга та Гюндогана, які й стали джокерами "містян". Щоправда, спершу підопіічні Гвардіоли пропустили вдруге. Це Коутінью на 69-й хвилині класним ударом подвоїв перевагу "Вілли".

Та далі на полі був лише "Сіті". "Містяни" оформили три м'ячі за 5 (!) хвилин: Гюндоган на дальній стійці головою замкнув навіс Стерлінга, Родрі розкішно поклав під стійку після скидки Зінченка, а потім Гюндоган забив удруге – з кількох метрів завершив затяжну атаку манкуніанців.

У паралельному матчі "Ліверпуль" теж здобув нелегку перемогу. "Вулверхемптон" забив мерсисайдцям першим зусиллями Нету, але в другому таймі здався під тиском "червоних". Та голів Мане, Салаха та Робертсона виявилося замало – "Ліверпуль" відстав від "Манчестер Сіті" на 1 очко.

Для "містян" цей чемпіонський титул став 8-м в історії. Рівно половину з них "Сіті" здобув під керівництвом Гвардіоли.

&quot;Манчестер Сіті&quot; з асистом Зінченка оформив камбек в АПЛ та виборов чемпіонський титул

До слова, зірковий форвард Мбаппе підписав новий контракт із ПСЖ замість переходу в "Реал".

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