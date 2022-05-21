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Мбаппе вместо перехода в "Реал" продлил контракт с ПСЖ

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Париж, Суббота 21 мая 2022 23:12
Мбаппе вместо перехода в "Реал" продлил контракт с ПСЖ Фото: Нассер Аль-Хелаифи и Килиан Мбаппе (psg.fr)
Автор: Антон Федорцив

Длительная сага с переходом форварда Килиана Мбаппе в мадридский "Реал" неожиданно завершилась подписанием нового контракта с "Пари Сен-Жерменом".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

Парижане объявили о подписании нового соглашения с 23-летним нападающим. Мбаппе останется на "Парк де Пренс" минимум еще на 3 сезона.

Форвард выбрал вариант остаться в Париже в последний момент. По данным инсайдера Фабрицио Романо, Мбаппе лично позвонил президенту мадридского "Реала" Флорентино Пересу для отказа от предложенного сотрудничества. "Сливочные" пытались подписать француза еще прошлым летом. В переходе был заинтересован и сам нападающий.

Изменить мнение Мбаппе вынудило улучшенное предложение ПСЖ. По неофициальной информации, нападающий получил бонус за продление контракта в размере 130 млн евро, зарплату 100 млн евро в год и влияние на кадровую политику парижан.

Килиан Мбаппе защищает цвета ПСЖ с лета 2017 года. В составе парижан он завоевал 4 чемпионских титула, 3 Кубка Франции, 2 Кубка Французской лиги и 2 Суперкубка Франции. Кроме того, Мбаппе четырежды стал лучшим бомбардиром Лиги 1.

Напомним, что франкфуртский "Айнтрахт" триумфовал в Лиге Европы после серии пенальти с "Рейнджерс".

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