Манафорту в пятницу огласят новые обвинения

Новые обвинения касаются давления на свидетелей

Окружной суд Вашингтона (США) на заседании 15 июня объявит новые обвинения против бывшего главы предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пола Манафорта относительно давления на свидетелей. Об этом сообщает Washington Examiner.

"Судья Эми Берман Джексон назначила слушание по новому обвинению Манафорта на 10 утра в федеральном суде в Вашингтоне", - говорится в сообщении.

Так, Манафорту предъявят обвинения за попытку повлиять на показания двух свидетелей по указанному делу.

Напомним, ранее сообщалось, что в США специальный прокурор Роберт Мюллер, который расследует вмешательство России в президентские выборы США в 2016 году, намерен вызвать на заседание суда 70 человек.

Сообщается, что такое количество повесток он запросил в суде штата Вирджиния. Получившие их лица должны явиться на слушания в городе Александрия 10 июля. Кроме того, они обязаны предоставить суду определенные документы, однако какие именно - не уточняется.