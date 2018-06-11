Манафорту в п'ятницю оголосять нові звинувачення

Нові звинувачення стосуються тиску на свідків

Окружний суд Вашингтона (США) на засіданні 15 червня оголосить нові звинувачення проти колишнього глави передвиборного штабу президента США Дональда Трампа Пола Манафорта щодо тиску на свідків. Про це повідомляє Washington Examiner.

"Суддя Емі Берман Джексон призначила слухання за новим обвинуваченням Манафорта на 10 ранку у федеральному суді у Вашингтоні", - йдеться в повідомленні.

Так, Манафорту пред'являть звинувачення за спробу вплинути на свідчення двох свідків по цій справі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у США спеціальний прокурор Роберт Мюллер, який розслідує втручання Росії у президентські вибори США в 2016 році, має намір викликати на засідання суду 70 чоловік.

Повідомляється, що таку кількість повісток він запросив у суді штату Вірджинія. Особи повинні з'явитися на слухання в місті Александрія 10 липня. Крім того, вони зобов'язані надати суду певні документи, однак які саме - не уточнюється.