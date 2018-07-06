Манафорта содержат в одиночной камере для его безопасности, - адвокат

Адвокаты Манафорта опасаются, что он не сможет хорошо подготовиться к будущим судам

Бывший руководитель президентской кампании Дональда Трампа Пол Манафорт содержится в одиночной тюремной камере в штате Вирджиния для гарантии его безопасности. Об этом рассказал его адвокат Кевин Даунинг, сообщает New York magazine.

Даунинг считает, что Манафорт не сможет хорошо подготовиться к будущим судам, пока будет сидеть в одиночной камере.

"Он заперт в своей камере не менее 23 часов в сутки (помимо посещения его адвокатов)", - сообщил юрист.

Адвокаты Манафорта утверждают, что обвинения его в давлении на свидетелей "не настолько тяжелые", потому что в них нет угроз физического насилия и просят освободить Манафорта из тюрьмы.

В то же время прокуроры офиса спецпрокурора Роберта Мюллера отмечают, что попытки Манафорта повлиять на свидетелей не менее вредят системе правосудия путем скрытого коррумпированного убеждения, чем "через открытое насилие".

У Мюллера считают, что Манафорт не заслуживает специального обращения, и примененные к нему ограничения "общие для обвиняемых, находящихся в заключении до суда".

Как отмечает издание, Манафорт сидит в VIP-секторе Северной тюрьмы штата Северная Вирджиния.

Напомним, в июне юристы бывшего главы политической кампании президента США Дональда Трампа Пола Манафорта подали апелляцию на решение федерального судьи об его аресте на время до судебного разбирательства после того, как его обвинили в попытках повлиять на свидетелей.