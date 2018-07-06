Манафорта утримують в одиночній камері для його безпеки, - адвокат

Адвокати Манафорта побоюються, що він не зможе добре підготуватися до майбутніх судів

Колишній керівник президентської кампанії Дональда Трампа Пол Манафорт утримується в одиночній тюремній камері в штаті Вірджинія для гарантії його безпеки. Про це розповів його адвокат Кевін Даунінг, повідомляє New York magazine.

Даунінг вважає, що Манафорт не зможе добре підготуватися до майбутніх судів, доки сидітиме в одиночній камері.

"Він замкнений у своїй камері щонайменше 23 години на добу (крім відвідування його адвокатів)", - повідомив юрист.

Адвокати Манафорта стверджують, що звинувачення його в тиску на свідків "не настільки важкі", тому що в них немає погроз фізичного насильства і просять звільнити Манафорта з в'язниці.

Водночас прокурори офісу спецпрокурора Роберта Мюллера зазначають, що спроби Манафорта вплинути на свідків не менше шкодять системі правосуддя шляхом прихованого корумпованого переконання, ніж "через відкрите насильство".

У Мюллера вважають, що Манафорт не заслуговує на спеціальне поводження, і застосовані до нього обмеження "загальні для обвинувачених, які перебувають в ув'язненні до суду".

Як зазначає видання, Манафорт сидить у VIP-секторі Північної в'язниці штату Північна Вірджинія.

Нагадаємо, в червні юристи колишнього глави політичної кампанії президента США Дональда Трампа Пола Манафорта подали апеляцію на рішення федерального судді про його арешт на час до судового розгляду після того, як його звинуватили в спробах вплинути на свідків.