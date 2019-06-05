Манафорта могут перевести в тюрьму в Нью-Йорке для нового суда

Бывшего руководителя предвыборной кампании президента США Дональда Трампа Пола Манафорта, отбывающего тюремное заключение за налоговые и банковские махинации в тюрьме "Канаан" в Вейтмарте, могут перевести в тюрьму в штате Нью-Йорк для проведения разбирательства по уголовным обвинениям, выдвинутым против него в этом штате. Об этом сообщил его адвокат, передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Манафорта в июне могут перевести в тюрьму "Райкерс-Айленд", где обычно содержат ответчиков по делам, которые возбуждает окружной прокурор Манхэттена.

В Нью-йоркском департаменте по вопросам исполнения наказаний заявили, что вопрос о переводе Манафорта решит судья.

70-летний Манафорт отбывает наказание по двум отдельным уголовным делам, причем более длительное заключение ему было присуждено в рамках дела о российском вмешательстве в выборы в США.

Напомним, в марте суд приговорил бывшего политтехнолога Виктора Януковича и руководителя избирательной кампании Дональда Трампа Пола Манафорта к почти 4 годам тюремного заключения, а немного позже еще один суд - еще к 3,5 годам. Таким образом Манафорт получил 7,5 лет тюрьмы.