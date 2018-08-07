Манафорт брав участь у президентській кампанії Порошенка, - Гейтс

За словами Гейтса, вони з Манафортом востаннє працювали в Україні над кампанією "Опозиційного блоку" в жовтні 2014 року і асистували Порошенка

Колишній партнер Пола Манафорта Рік Гейтс заявив, що Манафорт допомагав українському президенту Петру Порошенку під час президентської кампанії 2014 року. Про це повідомляє телеканал NBC, кореспондент якого знаходиться на судовому засіданні по справі Манафорта.

За його словами, востаннє вони з Манафортом працювали в Україні перед парламентськими виборами в жовтні 2014 року.

"Гейтс зазначив, що востаннє вони з Манафортом працювали в Україні над кампанією "Опозиційного блоку" перед парламентськими виборами у жовтні. Компанія також асистувала Петра Порошенка", - повідомляє NBC.

При цьому Гейтс розповів, що вони не отримали повного гонорару за свої послуги.

Нагадаємо, Гейтс на суді підтвердив, що українські клієнти політтехнолога перерахували йому мільйони доларів. Під час суду Гейтс заявив, що в Україні Манафорту заплатили мільйони доларів за роботу. Ці гроші вони перераховували на незареєстровані банківські рахунки Манафорта на Кіпрі.

Разом з цим, він підтвердив, що вони усвідомлювали про порушення закону. Також Рік Гейтс зізнався, що привласнив кілька сотень тисяч доларів скориставшись доступом до закордонних рахунків за допомогою фіктивних угод.