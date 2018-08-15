Защита заявила, что "власти не предоставили убедительных доказательств" виновности Пола Манафорта

Бывший глава предвыборного штаба президента Соединенных Штатов Дональда Трампа Пол Манафорт отказался давать показания в суде. Об этом сообщила CNN.

Кроме того, защита Манафорта не вызвала на процесс ни одного свидетеля.

Как пояснил адвокат Манафорта, такая позиция защиты связана с тем, что "власти не предоставили убедительных доказательств" виновности его клиента.

Таким образом, уже в среду, 15 августа, в суде могут начаться прения сторон.

Издание отмечает, что право не свидетельствовать против себя закреплено в пятой поправке к Конституции США.

Отметим, Манафорта обвиняют в незарегистрированной лоббистской деятельности, уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. Обвинение утверждает, что Манафорт и его бывший партнер Ричард Гейтс получили за свою работу десятки миллионов долларов, однако пытались скрыть эти доходы.

Напомним, бывший партнер Пола Манафорта Рик Гейтс на суде подтвердил, что украинские клиенты политтехнолога перевели ему миллионы долларов.