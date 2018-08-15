Захист заявив, що "влада не надала переконливих доказів вини" Пола Манафорта

Колишній глава передвиборчого штабу президента Сполучених Штатів Дональда Трампа Пол Манафорт відмовився давати свідчення в суді. Про це повідомила CNN.

Крім того, захист Манафорта не викликав на процес жодного свідка.

Як пояснив адвокат Манафорта, така позиція захисту пов'язана з тим, що "влада не надала переконливих доказів вини" його клієнта.

Таким чином, вже в середу, 15 серпня, у суді можуть початися дебати сторін.

Видання зазначає, що право не свідчити проти себе закріплене в п'ятій поправці до Конституції США.

Зазначимо, Манафорта звинувачують у незареєстрованій лобістській діяльності, ухилення від сплати податків і відмиванні грошей. Звинувачення стверджує, що Манафорт і його колишній партнер Річард Гейтс отримали за свою роботу десятки мільйонів доларів, проте намагалися приховати ці доходи.

Нагадаємо, колишній партнер Пола Манафорта Рік Гейтс на суді підтвердив, що українські клієнти політтехнолога перевели йому мільйони доларів.