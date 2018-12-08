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Манафорт неоднократно давал ложные показания, - спецпрокурор Мюллер

Новости » Политика    08.12.2018 - 07:59
Манафорт неоднократно давал ложные показания, - спецпрокурор Мюллер
Фото: Пол Манафорт (NBC News youtube)

Среди ложных показаний получение 125 тыс. доларов и контракты с российско-украинским политконсультантом

В переданных документах в суд округа Колумбия заявлено, что бывший глава предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пол Манафорт лгал ФБР и команде спецпрокурора Роберта Мюллера о своих связях с администрацией президента и о получении платежей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В офисе спецпрокурора сообщили, что Манафорт неоднократно давал ложные показания и "это нельзя списать на провалы в памяти". Речь идет о получении компанией, что подконтрольна Манафорту, 125 тыс. доларов, а также о контракте с российско-украинским политическим консультантом Константином Килимником и представителями администрации президента США.

Также Манафорт представлял следователям разные версии о расследовании, что касается другого дела в Министерстве юстиции.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Манафорту могут предъявить новые обвинения. Бывшего главу предвыборного штаба Дональда Трампа Полна Манафорта могут обвинить в даче ложных показаний после того, как он согласился сотрудничать со следствием.

Трамп заявил, что его адвокаты прокомментируют работу Мюллера собственным докладом Мюллер предоставит рекомендации по приговору экс-помощнику Трампа по делу о связях с РФ
Новости Украины мюллерПол Манафорт
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