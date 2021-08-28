"Ман Сити" разгромил "Арсенал", опустив "канониров" на последнее место в АПЛ

"Арсенал" начал более активно, владея мячом и игровой инициативой первые шесть минут. И даже создал первый опасный момент - Букайо Сака не смог как следует подстроиться под навес от Кирана Тирни, хотя и находился метров в пяти от ворот. Но забил "Манчестер Сити". На 7-й минуте по сути первая же массированная атака "горожан", завершилась результативным ударом головой от Илкая Гюндогана после навеса Габриэля Жезуса - 1:0.

А спустя пять минут счет был уже 2:0. После розыгрыша со штрафного ошибкой Седрика Соареша, который не смог вынести мяч, воспользовался Ферран Торрес, пробив в сетку ворот с нескольких метров.

На этом проблемы "конониров" не завершились. На 35-й минуте Гранит Джака полетел шипами вперед в подкате против Жоао Канселу и увидел прямую красную карточку перед собой, оставив свою команду еще и в меньшинстве.

А довел счет до разгромного еще в первом тайме Жезус, отправив мяч в сетку на 43-й минуте после отличного прохода и ассиста от Джека Грилиша - 3:0.

Со старта второго тайма на поле в составе "Сити" вышел украинец Александр Зинченко. И на 53-й минуте поучаствовал в голевой атаке "горожан", когда комбинацию ударом из-за пределов штрафной завершил Родри - 4:0.

Финальную точку в матче на 85-й минуте поставил Торрес, сыграв головой на опережение после подачи Уокера - 5:0.

После поражения "Арсенал" опустился на последнее место в турнирной таблице - у "канониров" ноль очков после трех туров и 0:9 разница забитых и пропущенных. "Ман Сити" же имеет 6 баллов, сравнявшись с группой лидеров, сыграв при этом на матч больше.

Отметим, сегодня также в АПЛ состоится еще один супер-матч - "Ливерпуль" примет "Челси". Начало в 19:30. По окончанию встречи обзорный материал читайте на сайте РБК-Украина.