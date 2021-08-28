"Ман Сіті" розгромив "Арсенал", опустивши "канонірів" на останнє місце в АПЛ

"Арсенал" почав більш активно, володіючи м'ячем і ігровою ініціативою перші шість хвилин. І навіть створив перший небезпечний момент - Букайо Сака не зміг як слід підлаштуватися під навіс від Кірана Тірні, хоча і знаходився метрів в п'яти від воріт. Але забив "Манчестер Сіті". На 7-й хвилині по суті перша ж масована атака "городян", завершилася результативним ударом головою від Ілкая Гюндогана після навісу Габріеля Жезуса - 1:0.

А через п'ять хвилин рахунок був вже 2: 0. Після розіграшу зі штрафного помилкою Седріка Соареша, який не зміг винести м'яч, скористався Ферран Торрес, пробивши в сітку воріт з декількох метрів.

На цьому проблеми "кононірів" не завершилися. На 35-й хвилині граніт Джака полетів шипами вперед у підкаті проти Жоао Канселу і побачив пряму червону картку перед собою, залишивши свою команду ще й у меншості.

А довів рахунок до розгромного ще в першому таймі Жезус, відправивши м'яч у сітку на 43 - й хвилині після відмінного проходу і асиста від Джека Гріліша-3:0.

Зі старту другого тайму на поле у складі "Сіті" вийшов українець Олександр Зінченко. І на 53-й хвилині взяв участь у гольовій атаці "городян", коли комбінацію ударом з-за меж штрафного завершив Родрі - 4:0.

Фінальну крапку в матчі на 85-й хвилині поставив Торрес, зігравши головою на випередження після подачі Уокера - 5:0.

Після поразки "Арсенал" опустився на останнє місце в турнірній таблиці - у "канонірів" нуль очок після трьох турів і 0:9 різниця забитих і пропущених. "Ман Сіті" ж має 6 балів, зрівнявшись з групою лідерів, зігравши при цьому на матч більше.

Зазначимо, сьогодні також в АПЛ відбудеться ще один супер-матч - "Ліверпуль" прийме "Челсі". Початок о 19: 30. По закінченню зустрічі оглядовий матеріал читайте на сайті РБК-Україна.