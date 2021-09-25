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"Ман Сити" обыграл "Челси" и скинул лондонцев с первого места АПЛ

Автор: Игорь Литвиненко

"Манчестер Сити" в центральном матче шестого тура Английской Премьер-лиги минимально переиграл "Челси" - 1:0. Победа позволила "горожанам" сравняться по количеству очков с "аристократами".

Подробнее о матче - в материале РБК-Украина.

В первой половине "Ман Сити" больше атаковал и владел мячом, но "Челси" неплохо защищался и реальных возможностей для гола не позволил создать номинальным гостям. При этом и сами "аристократы" не особо активно играли на атаку - как результат ноль ударов в створ от обеих команд после 45 минут.

Но уже на старте второй половины "горожане" исправились, и первым же ударом в створ счет открыли. На 53-й минуте после розыгрыша углового Жуан Кансело пробивал из-за пределов штрафной, мяч рикошетом отскочил к Габриэлю Жезусу, который метров с 11 переправил его в сетку ворот лондонцев.

После пропущенного гола лондонцы активизировались, однако реальных моментов у ворот Эдерсона создать так и не смогли. Чего нельзя сказать о "горожанах", которые имели еще несколько реальных возможностей для гола, однако то свою команду выручал Эдуард Менди, то подводила точность.

В итоге минимальная победа "Сити" 1:0, которая позволила "горожанам" набрать 13 очков. Столько же у "Челси", которое до этого тура шло в группе лидеров, имея равное количество очков с "Ливерпулем" и "Манчестер Юнайтед".

В параллельном матче "МЮ" уступил "Астон Вилле" 0:1. Таким образом шанс единогласно возглавить турнирную таблицу имеет "Ливерпуль", который сегодня в 19:30 по Киеву играет с "Брентфордом".

Отметим, украинец Александр Зинченко не попал в заявку "Сити" на этот поединок.

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