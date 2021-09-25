"Ман Сіті" обіграв "Челсі" і скинув лондонців з першого місця АПЛ

У першій половині "Ман Сіті" більше атакував і володів м'ячем, але "Челсі" непогано захищався і реальних можливостей для гола не дозволив створити номінальним гостям. При цьому і самі "аристократи" не особливо активно грали на атаку - як результат нуль ударів в створ від обох команд після 45 хвилин.

Але вже на старті другої половини "городяни" виправилися, і першим же ударом у ворота рахунок відкрили. На 53-й хвилині після розіграшу кутового Жуан Канселье пробивав з-за меж штрафного, м'яч рикошетом відскочив до Габріелю Жезус, який метрів з 11 переправив його в сітку воріт лондонців.

Після пропущеного гола лондонці активізувалися, проте реальних моментів біля воріт Едерсона створити так і не змогли. Чого не можна сказати про "городян", які мали ще кілька реальних можливостей для голу, однак то свою команду виручав Едуард Менді, то підводила точність.

У підсумку мінімальна перемога "Сіті" 1:0, яка дозволила "городянам" набрати 13 очок. Стільки ж у "Челсі", яке до цього туру йшло в групі лідерів, маючи однакову кількість очок з "Ліверпулем" і "Манчестер Юнайтед".

У паралельному матчі "МЮ" поступився "Астон Віллі" 0:1. Таким чином шанс одноголосно очолити турнірну таблицю має "Ліверпуль", який сьогодні о 19:30 за Києвом грає з "Брентфорд".

Відзначимо, українець Олександр Зінченко не потрапив в заявку "Сіті" на цей поєдинок.