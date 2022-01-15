"Ман Сити" обыграл "Челси" в АПЛ и увеличил отрыв в чемпионской гонке

Первая половина прошла без голов, хотя каждая из команд создала минимум по одному реальному шансу для того, чтобы счет открыть. Первый момент был у "Челси", когда на 8-й минуте Лукаку в борьбе заставил ошибиться в центре поля Стоунза, протащил мяч в штрафной, где находился один в один с защитником, но решил отпасовать на Зиеша. Мало того, что передача вышла не очень удачной, так еще и судью зафиксировали офсайд у партнера бельгийца.

Далее "горожане" больше владели мячом и включали сумасшедший прессинг даже вблизи штрафной "аристократов". Как результат, достаточное количество полумоментов. А вот реальная возможность у "Сити" была одна. На 40-й минуте Грилиш вышел на "свидание" с кипером "Челси" Кепой, но переиграть стража ворот лондонского клуба не смог.

На старте второй половины вновь хороший момент был у "Челси". Лукаку пробивал с хорошей позиции, но спас свою команду Эдерсон, а на добивании Зиеш был неточным.

"Горожане" ближе к середине второго тайма смогли один раз опасно "огрызнуться" - Стерлинг получил мяч в штрафной, но его удар из-под ноги Рюдигера прошел немного мимо. А затем ситуацию в свои ноги взял капитан "Сити" де Брюйне. На 70-й минуте бельгиец получил мяч в центре поля, протянул его к штрафной и, не получив активного сопротивления, пробил точно в дальний нижний угол ворот "Челси" - 1:0.

Такой счет и остался финальным. После победы "Ман Сити" набрал 56 очков. У "Челси" осталось 43 балла. При этом "аристократов" со второго места уже завтра может сдвинуть "Ливерпуль", если обыграет "Брентфорд".

МАН СИТИ - ЧЕЛСИ 1:0

Де Брюйне, 70

"Ман Сити": Эдерсон - Уокер, Стоунз, Ляпорт, Канселу - Бернарду Силва, Родри, де Брюйне (Гюндоган, 85) - Стерлинг, Фоден (Жезуш, 89), Грилиш

"Челси": Кепа - Рюдигер, Тьяго Силва, Сарр - Аспиликуэта, Канте, Ковачич, Алонсо (Маунт, 81) - Пулишич (Вернер, 69), Лукаку, Зиеш (Хадсон-Одои, 70)