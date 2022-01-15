"Ман Сіті" обіграв "Челсі" в АПЛ і збільшив відрив у чемпіонській гонці

Перша половина пройшла без голів, хоча кожна з команд створила мінімум по одному реальному шансу для того, щоб рахунок відкрити. Перший момент був у "Челсі", коли на 8-й хвилині Лукаку в боротьбі змусив помилитися в центрі поля Стоунза, протягнув м'яч у штрафному майданчику, де перебував один в один із захисником, але вирішив відпасувати на Зіеша. Мало того, що передача вийшла не дуже вдалою, так ще й суддю зафіксували офсайд у партнера бельгійця.

Далі "городяни" більше володіли м'ячем і включали божевільний пресинг навіть поблизу штрафного майданчика "аристократів". Як результат, достатня кількість напівмоментів. А ось реальна можливість у "Сіті" була одна. На 40-й хвилині Гріліш вийшов на "побачення" з кіпером "Челсі" Кепою, але переграти стража воріт лондонського клубу не зміг.

На старті другої половини знову хороший момент був у "Челсі". Лукаку пробивав з хорошої позиції, але врятував свою команду Едерсон, а на добиванні Зієш був неточним.

"Городяни" ближче до середини другого тайму змогли один раз небезпечно "огризнутися" - Стерлінг отримав м'яч у штрафному майданчику, але його удар з-під ноги Рюдігера пройшов трохи повз. А потім ситуацію в свої ноги взяв капітан" Сіті " де Брюйне. На 70-й хвилині бельгієць отримав м'яч у центрі поля, протягнув його до штрафного майданчика і, не отримавши активного опору, пробив точно в дальній нижній кут воріт "Челсі" - 1: 0.

Такий рахунок і залишився фінальним. Після перемоги "Ман Сіті" набрав 56 очок. У "Челсі" Залишилося 43 бали. При цьому "аристократів" з другого місця вже завтра може зрушити" Ліверпуль", якщо обіграє "Брентфорд".

МАН СІТІ - ЧЕЛСІ 1:0

Де Брюйне, 70

"Ман Сіті": Едерсон - Уокер, Стоунз, Ляпорт, Канселу - Бернарду Сілва, Родрі, Де Брюйне (Гюндоган, 85) - Стерлінг, Фоден (Жезуш, 89), Гріліш

"Челсі": Кєпа - Рюдігер, Тьяго Сілва, Сарр - Аспілікуета, Канте, Ковачич, Алонсо (Маунт, 81) - Пулишич (Вернер, 69), Лукаку, Зиєш (Хадсон-Одоі, 70)