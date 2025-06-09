"Мамо, я вдома": омбудсмен показав зворушливий дзвінок звільненого з полону українця

Уповноважений ВРУ з прав людини Дмитро Лубінець поділився зворушливим відео зі звільненим з ворожого полону українцем, який вперше за довгий час почув голос рідної матері.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію омбудсмена у Facebook.
"Мама - найрідніше, що в мене є. Дякую, що ти є", - зацитував Лубінець.
Він зауважив, що перший дзвінок звільненого з полону українця на рідній землі - сповнений радістю та щастям.
"Нехай кожна мама дочекається довгоочікуваної звістки. Працюємо заради цього щоденно", - наголосив омбудсмен.
На опублікованих кадрах можна побачити, як звільнений юнак ледь стримує емоції під час розмови з ненькою.
Він повідомляє мамі про те, що повернувся з полону та вже перебуває на рідній землі. Обіцяє приїхати якнайшвидше та дякує за любов і підтримку.
"Я тебе люблю дуже! Чекаю на зустріч. Дякую!.. Люблю тебе, цілую, мамо. Ти - найрідніше, що в мене є. Дякую, що ти є", - наголошує хлопець, намагаючись побороти власні емоції під час цієї радісної розмови.
Нагадаємо, сьогодні Україна та Росія провели черговий обмін полоненими. За словами президента Володимира Зеленського, додому вдалося повернути поранених, важкопоранених, а також людей, молодших за 25 років.
Він зауважив, що цим розпочався обмін, який триватиме впродовж найближчих днів і складатиметься з декількох етапів.
Український омбудсмен Дмитро Лубінець уточнив, що сьогодні вдалося повернути додому українців до 25 років (переважно 2000 років народження) - воїнів ЗСУ, ДПСУ, НГУ та ТРО.
Він додав, що переважна більшість із повернутих перебувала у неволі з 2022 року (є ті, хто потрапив у полон у перші дні повномасштабного вторгнення РФ).
Тим часом Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими проінформував, що всі українці, повернуті сьогодні з російського полону, є представниками рядового та сержантського складу.
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