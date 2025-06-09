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"Мамо, я вдома": омбудсмен показав зворушливий дзвінок звільненого з полону українця

Перший дзвінок після звільнення з полону - коханій мамі (скриншот: facebook.com/dmytro.lubinets)
Автор: Ірина Костенко

Уповноважений ВРУ з прав людини Дмитро Лубінець поділився зворушливим відео зі звільненим з ворожого полону українцем, який вперше за довгий час почув голос рідної матері.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію омбудсмена у Facebook.

Про що йшлося у розмові звільненого українця

"Мама - найрідніше, що в мене є. Дякую, що ти є", - зацитував Лубінець.

Він зауважив, що перший дзвінок звільненого з полону українця на рідній землі - сповнений радістю та щастям.

"Нехай кожна мама дочекається довгоочікуваної звістки. Працюємо заради цього щоденно", - наголосив омбудсмен.

На опублікованих кадрах можна побачити, як звільнений юнак ледь стримує емоції під час розмови з ненькою.

Він повідомляє мамі про те, що повернувся з полону та вже перебуває на рідній землі. Обіцяє приїхати якнайшвидше та дякує за любов і підтримку.

"Я тебе люблю дуже! Чекаю на зустріч. Дякую!.. Люблю тебе, цілую, мамо. Ти - найрідніше, що в мене є. Дякую, що ти є", - наголошує хлопець, намагаючись побороти власні емоції під час цієї радісної розмови.

Нагадаємо, сьогодні Україна та Росія провели черговий обмін полоненими. За словами президента Володимира Зеленського, додому вдалося повернути поранених, важкопоранених, а також людей, молодших за 25 років.

Він зауважив, що цим розпочався обмін, який триватиме впродовж найближчих днів і складатиметься з декількох етапів.

Український омбудсмен Дмитро Лубінець уточнив, що сьогодні вдалося повернути додому українців до 25 років (переважно 2000 років народження) - воїнів ЗСУ, ДПСУ, НГУ та ТРО.

Він додав, що переважна більшість із повернутих перебувала у неволі з 2022 року (є ті, хто потрапив у полон у перші дні повномасштабного вторгнення РФ).

Тим часом Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими проінформував, що всі українці, повернуті сьогодні з російського полону, є представниками рядового та сержантського складу.

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Обмін полоненимиВійна в УкраїніДмитро Лубінець