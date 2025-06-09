"Мамо, я вдома": омбудсмен показав зворушливий дзвінок звільненого з полону українця

Про що йшлося у розмові звільненого українця

"Мама - найрідніше, що в мене є. Дякую, що ти є", - зацитував Лубінець.

Він зауважив, що перший дзвінок звільненого з полону українця на рідній землі - сповнений радістю та щастям.

"Нехай кожна мама дочекається довгоочікуваної звістки. Працюємо заради цього щоденно", - наголосив омбудсмен.

На опублікованих кадрах можна побачити, як звільнений юнак ледь стримує емоції під час розмови з ненькою.

Він повідомляє мамі про те, що повернувся з полону та вже перебуває на рідній землі. Обіцяє приїхати якнайшвидше та дякує за любов і підтримку.

"Я тебе люблю дуже! Чекаю на зустріч. Дякую!.. Люблю тебе, цілую, мамо. Ти - найрідніше, що в мене є. Дякую, що ти є", - наголошує хлопець, намагаючись побороти власні емоції під час цієї радісної розмови.