Малюська у США заявив про "оптимістичні сигнали" щодо допомоги Україні

Україна отримала "досить оптимістичні" сигнали від законодавців Палати представників і Сенату США щодо ухвалення законопроєкту, який передбачає допомогу Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Міністр юстиції України Денис Малюська, який разом зі своєю заступницею Іриною Мудрою перебуває у США з візитом, заявив на пресконференції у Вашингтоні, що поспілкувався з великою кількістю американських законодавців і отримав "досить оптимістичні" сигнали щодо ухвалення законопроєкту з допомогою Україні.

Він сказав, що українську делегацію заспокоїло розуміння Сполученими Штатами ставок у протистоянні України російській агресії, і попередив, що неспроможність забезпечити допомогу призведе до "катастрофи на полі бою".

Малюська очікує, що американська допомога буде надана найближчим часом, і що це, по суті, проблема вирішення певних технічних питань.

"Ми закликаємо залишити осторонь будь-які розбіжності чи політичні суперечки, спрямовані на внутрішні потреби, оскільки ми бачимо, що в обох таборах – і республіканці, і демократи – всі погоджуються, що підтримка має бути надана", – сказав міністр.

Відповідаючи на запитання щодо пропозиції трансформувати 8,5 мільярдів доларів із 61 мільярда прямої бюджетної допомоги, запропонованої Україні, у кредит, а не грант, Малюська сказав, що остаточне рішення буде за Мінфіном.

За його словами, Київ однозначно віддав би перевагу гранту, але, швидше за все, погодиться і на кредит.

"Якщо така дискусія затягне процес надання фінансової допомоги, то давайте відкладемо дискусію в сторону і візьмемо все, що дадуть", - сказав він.

Конфіскація російських активів

Малюська і Мудра заявили також, що обговорили варіанти конфіскації активів російського центрального банку на суму 300 мільярдів доларів, заморожених Заходом після вторгнення в Україну в лютому 2022 року. Українські делегати підкреслили, що такі дії дозволені міжнародним правом.

Малюська визнав, що між союзниками з Великої сімки все ще існують гострі розбіжності щодо правових питань, але сказав, що пропозиція використовувати ці активи як заставу для кредитів Україні може бути "прийнятним компромісом".

Нагадаємо, у Держдепі США заявили, що не вважають відповідним кроком пропозицію Конгресу давати Україні військову допомогу в кредит.

Допомога США Україні