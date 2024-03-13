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Не підходящий крок. У Держдепі США відреагували на пропозицію надавати Україні допомогу у кредит

Середа 13 березня 2024 10:38
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Не підходящий крок. У Держдепі США відреагували на пропозицію надавати Україні допомогу у кредит Фото: представник Держдепу США Метью Міллер (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Державний департамент США не вважає відповідним кроком пропозицію Конгресу давати Україні військову допомогу в кредит.

Про це заявив представник Держдепу США Метью Міллер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.

"Ми не вважаємо, що навантажувати Україну мільярдами доларів зовнішнього боргу, коли вона намагається відродити свою економіку - що, зрештою, є найкращим способом для неї - встати на власні ноги та захистити себе без допомоги інших країн - це відповідний крок наразі", - заявив він.

Допомога США Україні

Конгрес США вже кілька місяців не може схвалити нове фінансування допомоги Україні, для продовження поставок зброї і не тільки. Така ситуація пов'язана з розбіжностями між республіканцями та демократами щодо питань захисту кордону, фінансування якого увійшло до пакету за допомогою України, Ізраїлю та Тайваню.

Нещодавно Сенат ухвалив окремий законопроєкт із грошима для України, Ізраїлю і Тайваню. Для того, щоб він набув чинності, документ має схвалити Палата представників і підписати президент.

США готують військову допомогу Україні на 400 млн доларів.

За словами радника Білого дому з нацбезпеки Джейка Саллівана, допомоги українським військам вистачить на кілька тижнів.

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