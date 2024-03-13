Малюська в США заявил об "оптимистических сигналах" по поводу помощи Украине

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Министр юстиции Украины Денис Малюска, находящийся вместе со своей заместительницей Ириной Мудрой в США с визитом, заявил на пресс-конференции в Вашингтоне, что пообщался с большим количеством американских законодателей и получил "достаточно оптимистичные" сигналы о принятии законопроекта с помощью Украины.

Он сказал, что украинскую делегацию успокоило понимание Соединенными Штатами ставок в противостоянии Украины российской агрессии, и предупредил, что невозможность обеспечить помощь приведет к "катастрофе на поле боя".

Малюська ожидает, что американская помощь будет предоставлена в ближайшее время, и что это, по сути, проблема решения определенных технических вопросов.

"Мы призываем оставить в стороне любые разногласия или политические споры, направленные на внутренние потребности, поскольку мы видим, что в обоих лагерях – и республиканцы, и демократы – все соглашаются, что поддержка должна быть предоставлена", – сказал министр.

Отвечая на вопрос о предложении трансформировать 8,5 миллиарда долларов из 61 миллиарда прямой бюджетной помощи, предложенной Украине, в кредит, а не грант, Малюська сказал, что окончательное решение будет за Минфином.

По его словам, Киев однозначно предпочел бы грант, но, скорее всего, согласится и на кредит.

"Если такая дискуссия затянет процесс предоставления финансовой помощи, то давайте отложим дискуссию в сторону и возьмем все, что дадут", – сказал он.

Конфискация российских активов

Малюська и Мудра заявили также, что обсудили варианты конфискации активов российского центрального банка на сумму 300 миллиардов долларов, замороженных Западом после вторжения в Украину в феврале 2022 года. Украинские делегаты подчеркнули, что подобные действия разрешены международным правом.

Малюська признал, что между союзниками из Большой семерки все еще существуют острые разногласия по правовым вопросам, но сказал, что предложение использовать эти активы как залог для кредитов Украине может быть "приемлемым компромиссом".

Напомним, в Госдепе США заявили, что не считают подходящим шагом предложение Конгресса давать Украине военную помощь в кредит.

Помощь США Украине