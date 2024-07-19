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Малюська розповів, як змусити РФ виплачувати компенсації у рамках рішень ЄСПЛ

П'ятниця 19 липня 2024 21:27
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Малюська розповів, як змусити РФ виплачувати компенсації у рамках рішень ЄСПЛ Фото: Денис Малюська, голова Мін'юсту (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Росія, очевидно, не має наміру виконувати рішення Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ). Є дві опції, щоб виправити ситуацію.

Як повідомляє РБК-Україна, про це в коментарі "Укрінформу" заявив міністр юстиції України Денис Малюська.

Малюська підкреслив, що росіяни, зокрема, не збираються виконувати рішення ЄСПЛ, які стосуватимуться компенсацій.

"Тому є дві опції. Перша опція - дочекатися зміни влади або зміни підходів РФ, коли вони захочуть повернутися в рамку цивілізованих країн. Це довго, і не факт, що станеться, і що я за своє життя це побачу. А інша опція - це створити новий механізм виконання рішень судів, зокрема ЄСПЛ, без згоди та волі РФ", - зазначив голова Мін'юсту.

За його словами, кошти для компенсації можна отримати за допомогою арешту та конфіскації суверенних активів Росії.

Він розповів, що коли порушується питання компенсаційного фонду, в першу чергу йдеться про російські активи.

Що передувало

Нагадаємо, наприкінці червня стало відомо, що ЄСПЛ визнав порушення прав людини з боку Росії на території Криму.

Зокрема, суд визнав незаконну експропріацію Росією майна громадян та юридичних осіб.

За словами голови Мін'юсту Дениса Малюськи, таке рішення відкриває для України можливість звернутися до ЄСПЛ із проханням щодо призначення постраждалим компенсації.

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