Малюська рассказал, как заставить РФ выплачивать компенсации в рамках решений ЕСПЧ

Россия, очевидно, не собирается выполнять решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Есть две опции, чтобы исправить ситуацию.

Как сообщает РБК-Украина , об этом в комментарии " Укринформу " заявил министр юстиции Украины Денис Малюська.

Малюська подчеркнул, что россияне, в частности, не собираются выполнять решения ЕСПЧ, которые будут касаться компенсаций.

"Поэтому есть две опции. Первая опция - дождаться смены власти или изменения подходов РФ, когда они захотят вернуться в рамку цивилизованных стран. Это долго, и не факт, что произойдет, и что я за свою жизнь это увижу. А другая опция - это создать новый механизм исполнения решений судов, в том числе ЕСПЧ, без согласия и воли РФ", - отметил глава Минюста.

По его словам, средства для компенсации можно получить при помощи ареста и конфискации суверенных активов России.

Он рассказал, что когда поднимается вопрос компенсационного фонда, речь в первую очередь идет о российских активах.