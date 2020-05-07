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Малюська: развязка по вкладам Суркисов в ПриватБанке наступит не раньше июня

Новости » Политика     07.05.2020 - 18:54
Малюська: развязка по вкладам Суркисов в ПриватБанке наступит не раньше июня
Фото: Денис Малюська (twitter.com/minjust.gov.ua)

Банк могут оштрафовать за невыполнение решение суда

Развязка дела о вкладах братьев Суркисов в "ПриватБанке" завершится не раньше июня, до этого деньги им возвращать не будут. Об этом в Facebook сообщил министр юстиции Денис Малюська.

По его словам, 28 апреля шесть британских компаний обратились с заявлением о принудительном исполнении решения Печерского райсуда, который вынес решение по делу о вкладах на 250 млн долларов в пользу Суркисов. После этого Исполнительная служба открыла производство и направило сообщение банку.

"Что будет дальше?... ГИС сообщит банку о необходимости выполнения постановления суда, наверное, оштрафует банк за невыполнение и направит материалы в правоохранительные органы… Никто никаких денег никому не перечислит", - заявил Малюська.

Он также отметил, что развязка наступит не ранее рассмотрения Большой палатой Верховного суда дела о законности конвертации депозитов в акции (bail-in) в июне этого года.

"Мы не взимаем и не требуем взыскать 7 млрд гривен с "ПриватБанка". Мы выполняем решение суда, который требует от "ПриватБанка" обслуживание депозитов (и черт знает как это сделать)", - добавил министр.

Напомним, в середине апреля апелляционный суд отклонил жалобу ПриватБанка и подтвердил решение Печерского суда об обязательстве вернуть 250 млн долларов офшорам Суркисов.

Отметим, вердикта Верховного суда ждет Шестой апелляционный административный суд, который рассматривает жалобу на решение о признании национализации "ПриватБанка" незаконной, а также Окружной административный суд, рассматривающий иски Игоря Коломойского.

Верховный суд отложил на июнь заседание по делу вкладов Суркисов в ПриватБанке
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