ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Малюська: розв'язка по вкладах Суркісів у ПриватБанку настане не раніше червня

Новини » Політика     07.05.2020 - 18:54
Малюська: розв'язка по вкладах Суркісів у ПриватБанку настане не раніше червня
Фото: Денис Малюська (twitter.com/minjust.gov.ua)

Банк можуть оштрафувати за невиконання рішення суду

Розв'язка справи про вклади братів Суркісів у "ПриватБанку" завершиться не раніше червня, до цього гроші їм повертати не будуть. Про це у Facebook повідомив міністр юстиції Денис Малюська.

За його словами, 28 квітня шість британських компаній звернулися із заявою про примусове виконання рішення Печерського райсуду, який виніс рішення у справі про вклади на 250 млн доларів на користь Суркісів. Після цього Виконавча служба відкрила провадження і надіслав повідомлення банку.

"Що буде далі?... ДВС повідомить банк про необхідність виконання постанови суду, напевно, оштрафує банк за невиконання і передасть матеріали в правоохоронні органи... Ніхто ніяких грошей нікому не перерахує", - заявив Малюська.

Він також зазначив, що розв'язка настане не раніше розгляду Великою палатою Верховного суду справи про законність конвертації депозитів в акції (bail-in) в червні цього року.

"Ми не стягуємо і не вимагаємо стягнути 7 млрд гривень з "ПриватБанку". Ми виконуємо рішення суду, який вимагає від "ПриватБанку" обслуговування депозитів (і чорт знає як це зробити)", - додав міністр.

Нагадаємо, в середині квітня апеляційний суд відхилив скаргу ПриватБанку і підтвердив рішення Печерського суду про зобов'язання повернути 250 млн доларів офшорам Суркісів.

Зазначимо, вердикту Верховного суду чекає Шостий апеляційний адміністративний суд, який розглядає скаргу на рішення про визнання націоналізації "ПриватБанку" незаконною, а також Окружний адміністративний суд, який розглядає позови Ігоря Коломойського.

Верховний суд відклав на червень засідання у справі вкладів Суркісів у ПриватБанку
Новини України ПриватБанкСуркиснационализация
News
On Top