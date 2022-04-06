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Малюська рассказал, что нужно для получения компенсации за разрушенное жилье

Фото: министр юстиции Денис Малюська (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Роман Мирончук

Министр юстиции Денис Малюська рассказал, чтобы получить компенсацию за разрушенное во время войны жилье, нужны правоустанавливающие документы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Малюська в эфире телемарафона.

Если этих документов нет, то их нужно оформить, поскольку компенсации будут выплачиваться только собственникам жилья.

После чего будет несколько механизмов выплаты компенсации. Предполагается, что будут использоваться средства госбюджета и средства РФ, которые будут отобраны как репарации и перераспределены через специнституции.

Например, можно получить компенсацию с помощью обращения в ЕСПЧ. Тем, кто не хочет ждать, Малюська предложил уже обращаться в ЕСПЧ. По его словам, этот механизм не быстрый, но он работает.

Напомним, через "Дию" украинцы подали 25 тысяч заявок на восстановление жилья. В скором времени подать соответствующий запрос можно будет через ЦНАПы.

Мы также писали о том, кто и как может получить компенсацию за коммуналку при размещении переселенцев.

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