ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Малюська просит Раду немедленно запретить взыскание денег по делу ПриватБанка

Автор: Дмитрий Левицкий

Министр юстиции Украины обратился к Верховной раде с требованием немедленно запретить взыскание денег по делу ПриватБанка. Дело касается депозитов оффшорных компаний, связанных с семьей Суркисов, на сумму около 10 млрд гривен.

Об этом министр написал на своей странице в Facebook.

Министерство юстиции подготовило законопроект, который запрещает взимать средства из банка по решению суда.

"Уважаемые народные депутаты, пожалуйста, подпишите, зарегистрируйте и поддержите законопроект в наиболее сжатые сроки. У нас счет идет даже не на дни, а на часы", - подчеркнул он.

Самые читаемые новости

Фото: законопроект Минюста (facebook.com Денис Малюська)

Напомним, 2 сентября Печерский районный суд Киева удовлетворил иск оффшорных компаний, связанных с семьей Суркисов, и разрешил принудительное взыскание средств с государственного ПриватБанка.

После этого Малюська заявил о намерении подать жалобу в Высший совет правосудия на судью Печерского райсуда Киева Сергея Вовка, который принимал решение по делу ПриватБанка.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ПриватБанкСуркис