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Малюська обьяснил, почему затягивается ликвидация ОАСК

Автор: Олег Черныш, Анастасия Рокитна

В Раде уже полгода лежит президентский законопроект о ликвидации Окружного административного суда Киева. Министр юстиции Украины Денис Малюська обьяснил, почему затягивается ликвидация ОАСК.

Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.

По его словам, законопроект точно будет рассмотрен, но он не простой.

"Все дела, которые сейчас рассматривает ОАСК, должны перейти в другой суд - Киевский окружной админсуд, у которого гораздо меньше судей и у них есть свои дела. Они должны вдобавок к ним начать рассматривать дела от ОАСК", - объяснил Малюська.

Потом, когда вместо ОАСК будет создан новый суд, дела снова должны передать туда. Более того, их снова вынуждены будут начать рассматривать сначала. Уже в третий раз.

Кроме того, судей в новый суд можно будет назначить лишь после того, как заработает ВККС. А это тоже длительное время, сообщил министр.

"По приблизительным оценкам, оперативная ликвидация ОАСК приведет к тому, что 50-70 тысяч дел будут очень долго искать своего разрешения. На это уйдут годы. Это будет сильный удар по системе рассмотрения административных споров", - сообщил он.

Напомним, в Раде объяснили, почему до сих пор не ликвидировали ОАСК.

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Денис Малюська