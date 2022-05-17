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Малюська назвал четыре направления конфискации активов России

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Киев, Вторник 17 мая 2022 12:34
Малюська назвал четыре направления конфискации активов России Фото: Денис Малюська (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Украина имеет четыре возможных направления конфискации активов России и связанных с ней компаний. Один из них является нежелательным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра юстиции Дениса Малюськи в эфире телемарафона.

По его словам, первое направление - это конфискация по решению суда, как в случае с активами нардепа Виктора Медведчука. В ходе судебного процесса его имущества было арестовано, после чего АРМА передала "трубу Медведчука" в управление одной из компаний "Нафтогаза".

Второе направление - через новый закон о конфискации российских активов, который уже передан на подпись президенту. Согласно этому закону, решение о конфискации будет принимать Высший антикоррупционный суд на основании нескольких десятков критериев, по которым будут определяться подсанкционные лица, чье имущество подлежит конфискации.

Третье направление - на основании нынешнего закона о национализации российского имущества. Под его действие попадают активы "Сбербанка" и "Проминвестбанка".

"Самый простой способ - конфискация имущества в связи с военным положением. Но этот путь нежелателен. Такая конфискация не требует никакой аргументации, но возникает обязанность компенсировать стоимость. Поэтому пока он не используется", - добавил Малюська.

По его мнения, инициатива по конфискации российских активов в Украине станет хорошим примером для других стран.

"Тем более что Украина уже предложила юридический механизм для такой реализации. Если этот механизм будет имплементирован западными партнерами в ближайшее время, то Украина сможет рассчитывать на получение денег Центробанка России уже в конце этого года", - подчеркнул министр.

Напомним, на прошлой неделе СНБО одобрил конфискацию российских госбанков в Украине.

Также стало известно, что Еврокомиссия намерена упростить конфискацию российских активов в европейских странах.

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Российская Федерация Денис Малюська Конфискация имущества
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