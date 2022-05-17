Малюська назвав чотири напрямки конфіскації активів Росії

Україна має чотири можливі напрямки конфіскації активів Росії і пов'язаних з нею компаній. Один з них є небажаним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра юстиції Дениса Малюськи в ефірі телемарафону.

За його словами, перший напрямок - це конфіскація за рішенням суду, як у випадку з активами нардепа Віктора Медведчука. В ході судового процесу його майно було заарештовано, після чого АРМА передала "трубу Медведчука" в управління однієї з компаній "Нафтогазу".

Другий напрямок - через новий закон про конфіскацію російських активів, який вже переданий на підпис президенту. Згідно з цим законом, рішення про конфіскацію прийматиме Вищий антикорупційний суд на основі кількох десятків критеріїв, за якими визначатимуться підсанкційні особи, чиє майно підлягає конфіскації.

Третій напрямок - на підставі нинішнього закону про націоналізацію російського майна. Під його дію потрапляють активи "Сбербанку" і "Промінвестбанку".

"Найпростіший спосіб - конфіскація майна у зв'язку з воєнним станом. Але цей шлях небажаний. Така конфіскація не вимагає ніякої аргументації, але виникає обов'язок компенсувати вартість. Тому поки він не використовується", - додав Малюська.

На його думку, ініціатива щодо конфіскації російських активів в Україні стане хорошим прикладом для інших країн.

"Тим більше що Україна вже запропонувала юридичний механізм для такої реалізації. Якщо цей механізм буде імплементований західними партнерами найближчим часом, то Україна зможе розраховувати на отримання грошей Центробанку Росії вже в кінці цього року", - підкреслив міністр.