ru ua
Вт, 17 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Малюська назвав чотири напрямки конфіскації активів Росії

Новость на русском →
Київ, Вівторок 17 травня 2022 12:34
Малюська назвав чотири напрямки конфіскації активів Росії Фото: Денис Малюська (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

Україна має чотири можливі напрямки конфіскації активів Росії і пов'язаних з нею компаній. Один з них є небажаним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра юстиції Дениса Малюськи в ефірі телемарафону.

За його словами, перший напрямок - це конфіскація за рішенням суду, як у випадку з активами нардепа Віктора Медведчука. В ході судового процесу його майно було заарештовано, після чого АРМА передала "трубу Медведчука" в управління однієї з компаній "Нафтогазу".

Другий напрямок - через новий закон про конфіскацію російських активів, який вже переданий на підпис президенту. Згідно з цим законом, рішення про конфіскацію прийматиме Вищий антикорупційний суд на основі кількох десятків критеріїв, за якими визначатимуться підсанкційні особи, чиє майно підлягає конфіскації.

Третій напрямок - на підставі нинішнього закону про націоналізацію російського майна. Під його дію потрапляють активи "Сбербанку" і "Промінвестбанку".

"Найпростіший спосіб - конфіскація майна у зв'язку з воєнним станом. Але цей шлях небажаний. Така конфіскація не вимагає ніякої аргументації, але виникає обов'язок компенсувати вартість. Тому поки він не використовується", - додав Малюська.

На його думку, ініціатива щодо конфіскації російських активів в Україні стане хорошим прикладом для інших країн.

"Тим більше що Україна вже запропонувала юридичний механізм для такої реалізації. Якщо цей механізм буде імплементований західними партнерами найближчим часом, то Україна зможе розраховувати на отримання грошей Центробанку Росії вже в кінці цього року", - підкреслив міністр.

Нагадаємо, минулого тижня РНБО схвалила конфіскацію російських держбанків в Україні.

Також стало відомо, що Єврокомісія має намір спростити конфіскацію російських активів в європейських країнах.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Денис Малюська Конфіскація майна
NEWS
ЄК отримала всі відповіді, готує висновки щодо заявки на вступ України, - Варгелі
ЄК отримала всі відповіді, готує висновки щодо заявки на вступ України, - Варгелі
DAILY
"Готові зустрічати росіян, ласкаво просимо, перестріляємо всіх". Репортаж з військової Одеси
Владислав Красінський, Ростислав Шаправський "Готові зустрічати росіян, ласкаво просимо, перестріляємо всіх". Репортаж з військової Одеси