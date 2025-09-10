СБУ розвиває напрямок дронів та успішно використовує їх на фронті, - експерт

Експерт акцентує, що СБУ постійно модернізує технічну складову дронів. "У сьогоднішній війні - це один з основних факторів успіху. СБУ постійно на крок попереду ворога. У "війні дронів" теж", - каже Курпас.

За його словами, з моменту призначення очільником Служби безпеки у липні 2022 року Василь Малюк зробив розвиток дронів одним із ключових пріоритетів.

"Підрозділи на лінії фронту, як мені відомо, ключовий пріоритет для голови СБУ. Він слідкує за їх забезпеченням та сам регулярно буває на лінії розмежування”, - підкреслює Олексій Курпас.

Він також вважає, що підходи Служби треба мультиплікувати.

"Підрозділ СБУ вже ліквідував кількість ворогів у сотні разів більшу ніж власна чисельність! Знищили техніки на сотні мільйонів доларів. Це вражаюча ефективність. А ще днями стало відомо, що воїни СБУ підбили вже 2100 російських танків. Кожен 5 танк підбитий Силами оборони - на рахунку Служби", - пише політолог.

Олексій Курпас також висловив думку, що критика СБУ сьогодні може бути вигідною Кремлю, незалежно від намірів тих, хто її поширює.

За словами експерта, РФ намагається дискредитувати роботу структури, однак її результати підтверджуються статистикою успішних операцій як на лінії фронту, так і в тилу.