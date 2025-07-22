Малюк розкрив деталі резонансної справи топдетектива НАБУ

Справа Магомедрасулова

Він нагадав, що Магомедрасулов є координатором діяльності НАБУ в Дніпропетровській і Запорізькій областях, які є прифронтовими.

Зокрема, СБУ встановила факти співпраці топдетектива НАБУ з Росією. Він організував відповідну комерційну діяльність.

"Пан Магомедрасулов на телефоні з Дагестаном організовував туди поставки насіння конопель. Це аграрний бізнес, який належить його батькові. Його батько, паралельно він також займався цією діяльністю". - розповів Малюк.

Також правоохоронці опублікували аудіофайли, на яких мати Магомедрасулова "аплодувала" російському диктатору Володимиру Путіну. Вона раділа, що росіяни окупували Вугледар.

"Учора, коли його затримували, ну це був верх нахабства, це знаєте, горлівським акцентом: "Я вас всіх, дайте мені два тижні, я вас усіх кончу, ви всі будете отвєчать", - уточнив Малюк.

Зв'язок із нардепом Христенко

Малюк звернув увагу, що Магомедрасулов був близьким соратником нардепа від забороненої в Україні партії ОПЗЖ Федора Христенко.

"Як встановлено слідством і оперативниками, вони навчалися в одному навчальному закладі, це відповідно Донецький університет", - додав він.

Своєю чергою Христенко, за словами голови СБУ, пов'язаний із Юрою Єнакієвським, який організував антимайдан і відправляв туди так званих "тітушок".

Також Христенко тісно співпрацював з Арменом Горловським (теж організатор "тітушок" і творець "Вірменського батальйону" у війні проти України), якого в лютому підірвали в Москві.