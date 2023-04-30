Маляр про ситуацію в Бахмуті: росіяни подекуди мали успіх, але місто не взяти

Росія продовжує атакувати на Бахмутському напрямку. Однак ворогу не вдається взяти місто Бахмут під контроль.

Як повідомляє РБК-Україна, про це у своєму Telegram-каналі повідомила заступниця міністра оборони Ганни Маляр.

"На Бахмутському напрямку ворог продовжує атакувати. В самому місті Бахмут тривають запеклі бої", - пише Маляр.

Однак, за її словами, ворогу не вдається взяти місто під контроль попри те, що він кинув у бій всі свої ресурси та подекуди мав успіх.

"Наші бійці відбивають численні атаки та на певних ділянках контратакують. Оборона Бахмута з покладеними на неї військовими задачами справляється", - заявила вона.