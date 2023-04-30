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Маляр о ситуации в Бахмуте: россияне частично имели успех, но город не взять

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Украина, Воскресенье 30 апреля 2023 21:49
Маляр о ситуации в Бахмуте: россияне частично имели успех, но город не взять Фото: Анна Маляр, заместитель министра обороны Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Россия продолжает атаковать на Бахмутском направлении. Однако врагу не удается взять город Бахмут под контроль.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в своем Telegram-канале сообщила заместитель министра обороны Анны Маляр.

"На Бахмутском направлении враг продолжает атаковать. В самом городе Бахмут продолжаются упорные бои", - пишет Маляр.

Однако, по ее словам, врагу не удается взять город под контроль, несмотря на то, что он бросил в бой все свои ресурсы и кое-где имел успех.

"Наши бойцы отбивают многочисленные атаки и на определенных участках контратакуют. Оборона Бахмута с возложенными на нее военными задачами справляется", - заявила она.

Напомним, что в Бахмуте военнослужащие одного из пограничных подразделений отразили две вражеские попытки штурма. Утраты неприятеля уточняются.

Кроме того, Череватый заявлял, что на Бахмутском направлении нашим воинам удалось достичь паритета в артиллерии благодаря точности работы.

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