Маляр про ситуацію в Авдіївці: росіяни намагаються оточити місто, щоб рухатися вперед

"Настільки героїчно наші військові боронять цей напрямок, що ворог навіть не ризикує в Авдіївку заходити, щоб не загрузнути у боях із нашими оборонцями. Але ворог хоче оминути її (Авдіївку - ред.), оточити й рухатися далі", - розповіла Маляр.

За її словами, для росіян важливий саме рух вперед. І вони не завжди концентруються на тому, щоб захопити якийсь населений пункт, оскільки мають задачу повністю зайняти Донецьку та Луганську області.

"Тому для них Авдіївка це дуже серйозна перепона на цьому русі. І вони ведуть основну боротьбу за ключові висоти, щоб їх контролювати й рухатися далі. Ну і за транспортні шляхи. Фактично вже рік там відбувається дуже тривала і запекла боротьби. Наші ЗСУ не пропускають ворога", - зазначила заступник міністра.

Маляр наголосила, що на Авдіївському напрямку тривають бої й за ними стоїть те, що протягом року ворог не просунувся там на жоден сантиметр.

Ситуація на фронті

За даними Генштабу, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. Протягом минулої доби на фронтах відбулось понад 15 бойових зіткнень.

Як пише Інститут вивчення війни (ISW), українські військові під час контрнаступальних операцій просунулися у прикордонному районі Донецької та Запорізької областей. Тим часом російські окупанти через брак резервів мають труднощі зі зміцненням своїх оборонних ліній.

Втрати Росії у війні в Україні на ранок вівторка, 15 серпня, склали 540 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 254 920 військових. Крім того, ЗСУ знищили вертоліт, та 29 артсистем ворога.