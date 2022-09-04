Маляр о ситуации на фронте: события развиваются по плану
В данный момент события на линии фронта развиваются по плану украинских военных. Проводятся успешные наступательные и оборонные действия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя министра обороны Украины Анну Маляр в Telegram.
"Линия фронта очень широкая - 2500 километров. На 1300 идут активные боевые действия. На одних направлениях и участках мы отражаем атаки врага, на других двигаемся вперед, ведь оборонная операция - это комплекс разных мер и постоянная динамика. По состоянию на сегодняшний день события развиваются по плану", - подчеркнула Маляр.
При этом она похвалила всех украинцев, которые перестали постить непроверенную информацию о действиях наших военных.
"Радует, что никто не умер в ожидании информации от официальных источников о деоккупации некоторых населенных пунктов. То есть жажда победы пересилила жажду "просто хочу знать прямо сейчас", - отметила она.
По словам Маляр, официальную информацию публикуют с задержкой, поскольку "любой результат нужно закрепить и раскрывать информацию необходимо тогда, когда враг точно не сможет ничего изменить".
Напомним, ранее стало известно, что, по данным Генштаба, украинские защитники отбили вражеские атаки в районах восьми населенных пунктов.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.