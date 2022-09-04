Маляр о ситуации на фронте: события развиваются по плану

В данный момент события на линии фронта развиваются по плану украинских военных. Проводятся успешные наступательные и оборонные действия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя министра обороны Украины Анну Маляр в Telegram .

"Линия фронта очень широкая - 2500 километров. На 1300 идут активные боевые действия. На одних направлениях и участках мы отражаем атаки врага, на других двигаемся вперед, ведь оборонная операция - это комплекс разных мер и постоянная динамика. По состоянию на сегодняшний день события развиваются по плану", - подчеркнула Маляр.

При этом она похвалила всех украинцев, которые перестали постить непроверенную информацию о действиях наших военных.

"Радует, что никто не умер в ожидании информации от официальных источников о деоккупации некоторых населенных пунктов. То есть жажда победы пересилила жажду "просто хочу знать прямо сейчас", - отметила она.

По словам Маляр, официальную информацию публикуют с задержкой, поскольку "любой результат нужно закрепить и раскрывать информацию необходимо тогда, когда враг точно не сможет ничего изменить".