Маляр розповіла, куди РФ перекидає війська, які були задіяні у бунті Пригожина

Після невдалого перевороту засновника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина, військових, які були залучені у бунті, знову перекидають на схід України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступниці міністра оборони Ганни Маляр в ефірі телемарафону.
"З того, що ми бачимо: під час активізації подій, політичної кризи у Російській Федерації вони збирали війська зі сходу і намагалися їх перемістити в Московський регіон", - розповіла вона.
За її даними, через те, що там події дуже швидко вичерпали себе, вони ці війська повертають на схід.
"Це з того фактажу, який ми бачимо", - додала Маляр.
Засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин в останні місяці вступив у відкритий конфлікт із міністром оборони РФ Сергієм Шойгу. 24 червня він перейшов у гостру фазу. У результаті, Пригожин оголосив, що "йтиме на Москву" після того, як за його словами, війська РФ нібито вдарили по табору його найманців у тилу.
Після опівночі Пригожин заявив, що його війська рухаються Ростовською областю, а вранці "вагнерівці" зайняли військові об'єкти в Ростові, зокрема штаб Західного військового округу РФ. Після цього колона найманців рушила до Москви. Але не дійшовши до столиці РФ 200 км, Пригожин заявив, що припиняє свій похід.
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