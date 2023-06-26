Маляр рассказала, куда РФ перебрасывает войска, задействованные в бунте Пригожина

"Из того, что мы видим: во время активизации событий, политического кризиса в Российской Федерации они собирали войска с востока и пытались их переместить в Московский регион", – рассказала она.

По ее данным, из-за того, что события очень быстро исчерпали себя, они эти войска возвращают на восток.

"Это из того фактажа, который мы видим", - добавила Маляр.

Переворот Пригожина

Основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин в последние месяці вступил в открытый конфликт с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. 24 июня он перешел в острую фазу. В итоге, Пригожин объявил, что "будет идти на Москву" после того, как по его словам, войска РФ якобы ударили по лагерю его наемников в тылу.

После полуночи Пригожин заявил, что его войска движутся по Ростовской области, а утром "вагнеровцы" заняли военные объекты в Ростове, в частности штаб Западного военного округа РФ. После этого колонна наемников двинулась на Москву. Но не дойдя до столицы РФ 200 км, Пригожин заявил, что прекращает свой поход.