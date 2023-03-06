Маляр: РФ хоче зірвати мобілізацію та дискредитувати Україну

Росія прагне дискредитувати Україну як отримувача зброї перед партнерами-союзниками та зірвати мобілізацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням заступницю міністра оборони України Ганну Маляр в Telegram.

"Росія зосередила свою інформаційну зброю проти України на двох цілях: дискредитація України як отримувача зброї, а також зрив мобілізації та процесу укладення контрактів на службу", - написала вона.

За її словами, напрямки інформаційних атак зумовлені тим, що "зброя і люди, які її застосовують, - це те, чого ворог найбільше боїться".

Маляр зауважила, що дискредитація України як отримувача зброї орієнтована на західного споживача інформації, а укладення контрактів на службу - на українського.

"Для того, щоб не ставати жертвою цих навіювань, потрібно критично оцінювати будь-яку інформацію з неофіційних джерел, перевіряти достовірність та запитувати себе: "яка мета поширення такої інформації", - підкреслила вона.