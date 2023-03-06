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Маляр: РФ хочет сорвать мобилизацию и дискредитировать Украину

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Украина, Понедельник 06 марта 2023 23:06
Маляр: РФ хочет сорвать мобилизацию и дискредитировать Украину Фото: заместитель министра обороны Украины Анна Маляр (Armyinform com)
Автор: Елена Черкасец

Россия стремится дискредитировать Украину как получателя оружия перед союзниками и сорвать мобилизацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на замминистра обороны Украины Анну Маляр в Telegram.

"Россия сосредоточила свое информационное оружие против Украины в двух целях: дискредитация Украины как получателя оружия, а также срыв мобилизации и процесса заключения контрактов на службу", - написала она.

По ее словам, направления информационных атак обусловлены тем, что "оружие и применяющие его люди - это то, чего враг больше всего боится".

Маляр отметила, что дискредитация Украины как получателя оружия ориентирована на западного потребителя информации, а заключение контрактов на службу - на украинского.

"Для того чтобы не становиться жертвой этих внушений, нужно критически оценивать любую информацию из неофициальных источников, проверять достоверность и спрашивать себя: "какова цель распространения такой информации", - подчеркнула она.

Напомним, россияне обстреливают оккупированные территории Херсонской области, тем самым хотят дискредитировать ВСУ.

В ОП заявили, что Россия планирует теракты в Беларуси и Белгороде, чтобы обвинить Украину. Кроме того, враг намерен дискредитировать нашу страну.

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