Маляр про заяви РФ: треба бути готовими до найпідступніших сценаріїв

Не потрібно шукати глибокі сенси чи багатоходові комбінації в заявах ворожих ватажків, адже попри все ворог не змінив своїх планів щодо завоювання України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника міністра оборони Ганни Маляр.

"Як розцінювати відео та текстові заяви ворожих ватажків про їх плани? Ніяк", - сказала Маляр.

Вона пояснила, що українцям не треба шукати в цих заявах глибокі сенси чи багатоходові комбінації, адже ворог, як і раніше дотримується своїх принципів та хоче завоювати всю Україну.

"У них не вдався бліцкриг минулого року, тому вони рухаються тепер поетапно. Вірніше, намагаються рухатись, бо наші оборонці не дають їм це зробити", - наголосила заступник міністра.

Вона додала, що незалежно від того, що ворог говорить, пише, показує - необхідно завжди бути готовим до найпідступніших сценаріїв, бо саме це росіяни й демонструють з початку війни.

Нагадаємо, на фоні того, що ПВК "Вагнера" не може захопити Бахмут, їх ватажок Євген Пригожин заявив про так званий "вихід" з міста.

Детальніше про те, як реагують в ГУР МО та ЗСУ на заяви Пригожина - можна дізнатися в матеріалі РБК-Україна.

А тим часом гауляйтер окупованої частини Запорізької області оголосив часткову "евакуацію" населення.

Пізніше у Росії заявили, що хочуть "переселити" близько 70 тисяч людей в Запорізькій області.

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