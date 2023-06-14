Маляр про порушення інформаційної тиші: заважає ЗСУ закріпитись

"Наша ключова задача, нашої інформаційної політики, - це допомагати збройним силам і підтримувати їх", - наголосила Маляр.

Вона зауважила, що інформаційна кампанія під час наступу - це частина загального воєнного плану. У прийнятті рішень щодо інформування бере участь, в тому числі головком ЗСУ Валерій Залужний.

"Військову інформацію не можна видавати в той момент, коли сталася подія. Якщо наші військові звільняють певний населений пункт, їм потрібен час для того, щоб там закріпитися. Якщо ми повідомляємо про звільнення населеного пункту безпосередньо в сам момент, коли вони його звільнили, ми просто у них забираємо можливість там закріпитися. Тобто ворог, користуючись відкритими джерелами, дуже швидко реагує, повертається туди", - сказала Маляр.

Крім того, зазначила вона, окупанти також фіксують наші втрати, визначаючи свою ефективність.

"Тому нам так само важливо цю інформацію спочатку відпрацювати підрозділами інформаційної безпеки ЗСУ, почистити, як ми кажемо, цю інформацію, і потім вже вичищену, яка нічого не дасть ворогу, ми її подаємо", - пояснила заступниця міністра.

Контрнаступ ЗСУ

Контрнаступальні дії українських військових перейшли в активну фазу кілька днів тому.

Так, за даними на сьогодні, ЗСУ вдалося звільнити 7 населених пунктів. Крім того, українські сили оборони просунулися вперед на різних ділянках Бахмутського спрямування від 200 до 500 метрів.

На Запорізькому напрямі - від 300 до 350 метрів. Загалом ЗСУ за останні три доби звільнили близько 3 квадратних кілометрів територій на різних напрямках.

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