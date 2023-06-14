Маляр о нарушении информационной тишины: мешает ВСУ закрепиться

"Наша ключевая задача, нашей информационной политики, - это помогать вооруженным силам и поддерживать их", - подчеркнула Маляр.

Она отметила, что информационная кампания во время наступления - это часть общего военного плана. В принятии решений по информированию участвует, в том числе главком ВСУ Валерий Залужный.

"Военную информацию нельзя выдавать в тот момент, когда произошло событие. Если наши военные освобождают определенный населенный пункт, им нужно время для того, чтобы там закрепиться. Если мы сообщаем об освобождении населенного пункта непосредственно в сам момент, когда они его освободили, мы просто у них забираем возможность там закрепиться. То есть враг, пользуясь открытыми источниками, очень быстро реагирует, возвращается туда", - сказала Маляр.

Кроме того, отметила она, оккупанты также фиксируют наши потери, определяя свою эффективность.

"Поэтому нам так же важно эту информацию сначала отработать подразделениями информационной безопасности ВСУ, почистить, как мы говорим, эту информацию, и потом уже вычищенную, которая ничего не даст врагу, мы ее подаем", - пояснила заместитель министра.

Контрнаступление ВСУ

Контрнаступательные действия украинских военных перешли в активную фазу несколько дней назад.

Так, по данным на сегодня, ВСУ удалось освободить 7 населенных пунктов. Кроме того, украинские силы обороны продвинулись вперед на разных участках Бахмутского направления от 200 до 500 метров.

На Запорожском направлении - от 300 до 350 метров. В общей сложности ВСУ за последние трое суток освободили около 3 квадратных километров территорий на разных направлениях.

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