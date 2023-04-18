Маляр предупредила об очередном фейке россиян относительно военкоматов в Украине

Враг продолжает информационную работу, направленную на срыв вовлечения украинцев в Сил обороны. В частности, россияне хотят дискредитировать работу территориальных центров комплектования (бывших военкоматов).

Как пишет РБК-Украина, об этом в своем Telegram-канале сообщила заместитель министра обороны Анны Маляр.

По ее словам, россияне сейчас распространяют когда-то уже опробованный ими кейс о том, что якобы территориальные центры комплектования не имеют статуса юридического лица.

"Несколько лет назад они это запускали по другим государственным институтам", - написала Маляр.

Однако деятельность территориальных центров комплектования и социальной поддержки осуществляется в рамках правового поля. Так как у них есть все необходимые для работы права. Они также являются юридическими лицами публичного права и имеют самостоятельный баланс, регистрационные счета в органах Казначейства.

"А вот безосновательные упреки в их адрес точно играют на руку нашим врагам и могут ввести в заблуждение граждан Украины и нанести вред нашей обороноспособности", - подчеркнула Маляр.