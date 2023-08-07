Маляр назвала найгарячіший напрямок на фронті за тиждень

"На Куп'янському напрямку, мабуть, було найгарячіше. Це був напрямок дуже гарячий, ворог намагався пробити нашу оборону. Йому цього не вдалося. Але протистояння було дуже жорстке", - розповіла вона.

За даними Маляр, ворог у Харківській області намагався повернути втрачені ще минулої осені позиції.

"У них такий план. Вони хочуть у Харківській області повертати території, які втратили", - додала заступник міністра.

Маляр зазначила, що протягом минулого тижня обстановка була вкрай складною та напруженою - як на сході, так і на півдні.

"Ворог для себе обрав основним напрямком саме схід. Наступ там триває ще з січня цього року по декількох напрямках. Це Лиманський, Куп'янський, Авдіївський, Мар'їнський і Бахмутський напрямок. Весь минулий тиждень схід був епіцентром бойових дій", - констатувала вона.

Контрнаступ ЗСУ

Українські військові вже близько двох місяців ведуть контрнаступ на фронті в Україні. За цей час вдалося звільнити кілька населених пунктів у Донецькій та Запорізькій областях та частину території, які були окуповані з 2014 року. При цьому, як уточнюють в Інституті вивчення війни, удари ЗСУ по критичних російських об'єктах наземних комунікацій, зокрема по мостах в окупованому Криму, є частиною кампанії ЗСУ з перехоплення, спрямованої на створення умов для майбутніх етапів контрнаступу.