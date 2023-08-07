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Маляр назвала найгарячіший напрямок на фронті за тиждень

Фото: названо найгарячіший напрямок на фронті в Україні за тиждень (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Весь минулий тиждень окупанти намагалися повернути під свій контроль території Харківської області, втрачені раніше. Тому найгарячіше було на Куп'янському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступниці міністра оборони Ганни Маляр в ефірі телемарафону.

"На Куп'янському напрямку, мабуть, було найгарячіше. Це був напрямок дуже гарячий, ворог намагався пробити нашу оборону. Йому цього не вдалося. Але протистояння було дуже жорстке", - розповіла вона.

За даними Маляр, ворог у Харківській області намагався повернути втрачені ще минулої осені позиції.

"У них такий план. Вони хочуть у Харківській області повертати території, які втратили", - додала заступник міністра.

Маляр зазначила, що протягом минулого тижня обстановка була вкрай складною та напруженою - як на сході, так і на півдні.

"Ворог для себе обрав основним напрямком саме схід. Наступ там триває ще з січня цього року по декількох напрямках. Це Лиманський, Куп'янський, Авдіївський, Мар'їнський і Бахмутський напрямок. Весь минулий тиждень схід був епіцентром бойових дій", - констатувала вона.

Контрнаступ ЗСУ

Українські військові вже близько двох місяців ведуть контрнаступ на фронті в Україні. За цей час вдалося звільнити кілька населених пунктів у Донецькій та Запорізькій областях та частину території, які були окуповані з 2014 року. При цьому, як уточнюють в Інституті вивчення війни, удари ЗСУ по критичних російських об'єктах наземних комунікацій, зокрема по мостах в окупованому Криму, є частиною кампанії ЗСУ з перехоплення, спрямованої на створення умов для майбутніх етапів контрнаступу.

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Війна в Україні