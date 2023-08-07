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Маляр назвала самое горячее направление на фронте за неделю

Фото: названо самое горячее направление на фронте в Украине за неделю (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Всю прошлую неделю оккупанты пытались вернуть под свой контроль территории Харьковской области, потерянные ими ранее. Поэтому горячее всего было на Купянском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя министра обороны Анны Маляр в эфире телемарафона.

"На Купянском направлении, пожалуй, было горячее всего. Это было направление очень горячее, враг пытался пробить нашу оборону. Ему этого не удалось. Но противостояние было очень жесткое", - рассказала она.

По данным Маляр, враг в Харьковской области пытался вернуть утраченные еще прошлой осенью позиции.

"У них такой план. Они хотят в Харьковской области возвращать потерянные территории", - добавила замминистра.

Маляр отметила, что на прошлой неделе обстановка была крайне сложной и напряженной - как на востоке, так и на юге.

"Враг для себя выбрал основным направлением именно восток. Наступление там продолжается еще с января этого года по нескольким направлениям. Это Лиманское, Купянское, Авдеевское, Марьинское и Бахмутское направления. Всю прошлую неделю восток был эпицентром боевых действий", - констатировала она.

Контрнаступление ВСУ

Украинские военные уже около двух месяцев ведут контрнаступление на фронте в Украине. За это время удалось освободить несколько населенных пунктов в Донецкой и Запорожской областях и часть территории, которые были оккупированы с 2014 года. При этом, как уточняют в Институте изучения войны, удары ВСУ по критическим российским объектам наземных коммуникаций, в частности по мостам в оккупированном Крыму, являются частью кампании ВСУ по перехвату, направленной на создание условий для будущих этапов контрнаступления.

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Война в Украине