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Маляр про наступ ЗСУ на півдні: розмінувати території швидше неможливо

Фото: заступник міністра оборони України Ганна Маляр (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Розмінувати території на півдні швидше неможливо через технічні моменти. Через це наступ Збройних сил України уповільнюється.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника міністра оборони України Ганни Маляр в ефірі телемарафону.

За її словами, росіяни розуміли, що наступ Сил оборони рано чи пізно розпочнеться, а тому готувалися та укріплювалися. Наразі ворог має перевагу у кількості озброєнь та людей.

"РФ готувалася до такої війни 30 років, ресурсів у них багато, вони можуть собі це дозволити. Треба розуміти, що наші війська прориваються через заміновані ділянки та потужний опір противника, це сповільнює",- сказала Маляр.

Вона додала, що зараз українські воїни зменшують оборонний потенціал загарбників.

"Україна не матиме більше людей, ніж РФ, розмінувати швидше неможливо, є технічні особливості та правила", - наголосила заступник міністра.

Контрнаступ ЗСУ

Нагадаємо, українські захисники з початку літа продовжують контрнаступ на окремих напрямках. Вони вже змогли звільнити від росіян низку населених пунктів на південному сході.

Також ЗСУ досягли успіху і під Бахмутом - там вони зайняли панівні висоти та встановили вогневий контроль над містом.

При цьому на Лимано-Куп'янському напрямі наші воїни перебувають в обороні. Там ворог зосередив понад 100 тисяч своїх солдатів.

За останніми даними Генштабу, українські захисники досягли успіху на кількох напрямках на південному сході нашої країни. Також вони продовжують наступ під Бахмутом.

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